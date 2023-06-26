Son Dakika... Merdan Yanardağ gözaltına alındı

Son dakika gelişmesi... Katıldığı bir televizyon programında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2023 - 15:15
Son Dakika... Merdan Yanardağ gözaltına alındı
Abone Ol google-news

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı.

Yanardağ, yayın esnasında kanalın ofisine gelen Terörle Mücadele Şube polis memurları tarafından yayın sonrasında “suçu ve suçluyu övme” ile “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla gözaltına alınarak ifadeye götürüldü.

NE OLMUŞTU

Gazeteci Merdan Yanardağ, TELE1'de yaptığı bir konuşmada "Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Ailesi ve avukatı ile bile görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru gören, çözümleyen son derece zeki bir kişidir" demişti.


Son dakika Merdan Yanardağ gözaltı

İlgili Haberler

Son Dakika: Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika: Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında karar!

Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında karar!
Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası sonrası Merdan Yanardağ'a soruşturma başlatıldı

Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası sonrası Merdan Yanardağ'a soruşturma başlatıldı

En Çok Okunan Haberler