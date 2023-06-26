Son Dakika... Merdan Yanardağ gözaltına alındı

Yayınlanma: 26.06.2023 - 15:15

Güncelleme: 26.06.2023 - 15:37

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı.

Yanardağ, yayın esnasında kanalın ofisine gelen Terörle Mücadele Şube polis memurları tarafından yayın sonrasında “suçu ve suçluyu övme” ile “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla gözaltına alınarak ifadeye götürüldü.

NE OLMUŞTU

Gazeteci Merdan Yanardağ, TELE1'de yaptığı bir konuşmada "Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Ailesi ve avukatı ile bile görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru gören, çözümleyen son derece zeki bir kişidir" demişti.