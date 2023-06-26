Son Dakika... Merdan Yanardağ gözaltına alındı
Son dakika gelişmesi... Katıldığı bir televizyon programında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı.
Yanardağ, yayın esnasında kanalın ofisine gelen Terörle Mücadele Şube polis memurları tarafından yayın sonrasında “suçu ve suçluyu övme” ile “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla gözaltına alınarak ifadeye götürüldü.
NE OLMUŞTU
Gazeteci Merdan Yanardağ, TELE1'de yaptığı bir konuşmada "Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Ailesi ve avukatı ile bile görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru gören, çözümleyen son derece zeki bir kişidir" demişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Merdan Yanardağ gözaltına alındı
- Yavuz Bingöl 8 kişinin katıldığı konserini iptal etti
- Yeni dönemin şifreleri
- TSK’de Wagner’ciler var mı?
- Nusret Gökçe'den Dünya Kupası itirafı!
- 'Ekonomiyi düze çıkarma' planı
- Marmaris'te bulunan cesetle ilgili yeni gelişme
- Komşuda kritik seçim: Miçotakis önde bitirdi
- İzmir'de deprem!
- Rus televizyonu Wagner isyanı sırasında havyar belgeseli