Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'sarı' kodla uyardı: Kuvvetli kar geliyor!
Son dakika haberi... Meteoroloji, yoğun kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. İşte yoğun kar beklenen o iller...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 kenti "sarı" kodla uyardı. Batı Karadeniz'de etkili olacak yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
İşte Meteoroloji'nin haritasında yer verilen ve yoğun kar beklenen o iller:
- BARTIN
- BOLU
- DÜZCE
- KARABÜK
- KASTAMONU
- ZONGULDAK
YETKİLİLER UYARDI
Yağışların pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Yetkililer, kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
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