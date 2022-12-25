Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'sarı' kodla uyardı: Kuvvetli kar geliyor!

Son dakika haberi... Meteoroloji, yoğun kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. İşte yoğun kar beklenen o iller...

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2022 Pazar, 10:20
Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'sarı' kodla uyardı: Kuvvetli kar geliyor!
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 kenti "sarı" kodla uyardı. Batı Karadeniz'de etkili olacak yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İşte Meteoroloji'nin haritasında yer verilen ve yoğun kar beklenen o iller:

  • BARTIN
  • BOLU
  • DÜZCE
  • KARABÜK
  • KASTAMONU
  • ZONGULDAK

YETKİLİLER UYARDI

Yağışların pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yetkililer, kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.


Kar kar yağışı hava durumu Ankara Hava Durumu İzmir Hava Durumu İstanbul Hava Durumu meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü Meteoroloji ve Afet Yönetimi

En Çok Okunan Haberler