Uyuşturucu operasyonlarında yakalanmışlardı...137 şüpheli hakkında tutuklama kararı!

Adana'da Ekim ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 171 şüpheliden 137'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 03.11.2023 - 16:33
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanmışlardı...137 şüpheli hakkında tutuklama kararı!
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1-31 Ekim tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi.

Okul önlerinde denetimlerini arttıran ekiplerin daha önce belirlenen adreslere de gerçekleştirdiği operasyonlarda 171 şüpheli gözaltına alındı.

34'Ü SERBEST BIRAKILDI!

Adreslerde; 250 kilo 716 gram esrar, 3 kilo 772 gram sentetik uyuşturucu, 75 bin 358 sentetik ecza, 14 kilo 125 gram sentetik kannobinoid, 3 bin 15 uyuşturucu hap, 471 gram eroin, 663 gram kokain, 517 kök Hint keneviri, 2 bin 955 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 137'si tutuklandı, 34 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.


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