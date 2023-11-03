Uyuşturucu operasyonlarında yakalanmışlardı...137 şüpheli hakkında tutuklama kararı!
Adana'da Ekim ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 171 şüpheliden 137'si tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1-31 Ekim tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi.
Okul önlerinde denetimlerini arttıran ekiplerin daha önce belirlenen adreslere de gerçekleştirdiği operasyonlarda 171 şüpheli gözaltına alındı.
34'Ü SERBEST BIRAKILDI!
Adreslerde; 250 kilo 716 gram esrar, 3 kilo 772 gram sentetik uyuşturucu, 75 bin 358 sentetik ecza, 14 kilo 125 gram sentetik kannobinoid, 3 bin 15 uyuşturucu hap, 471 gram eroin, 663 gram kokain, 517 kök Hint keneviri, 2 bin 955 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 137'si tutuklandı, 34 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e benzeyen adam 29 Ekim'de çifte bayram yaşadı
- Dilan Polat'ın hesabından paylaşım yapan kişi belli oldu
- Lübnan’dan fırlatılan roket İsrail’e düştü
- Laik eğitime yine hançer!
- Avukat Feyza Altun bu kez onları işaret etti
- Enflasyonda aylık seri sürüyor!
- Bu da 'uçan' parti devleti!
- ‘Liberal’ pişkinlik bu işte!
- Gecekondu mahallesindeki komşuları konuştu
- Ünlü sanatçı beyin tümörü ameliyatı oldu