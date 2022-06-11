Son Dakika: Mevlüt Çavuşoğlu İtalya'da kaybolan helikopterle ilgili gelişmeyi duyurdu

11 Haziran 2022 Cumartesi, 13:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Jan Lipavsky ile gerçekleştirdiği basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:

"İtalya'da bir helikopter kazası meydana geldi. Büyükelçimiz ve başkonsolosumuz bölgede. Araştırmalar vardı, biraz önce haber geldi, helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama henüz helikopterdeki kişiler hakkında bilgi edinemedik.

Öte yandan, Corriere della Sera'nın haberine göre İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu ve kaybolan helikopterin kalıntılarının görüldüğü ancak helikoptere henüz ulaşılamadığı belirtildi.

Haberde helikopterin kalıntılarıyla uyumlu bir enkaz ve krater alanı tespit edildi. Bölgede yaşayan bir kişinin kurtarma ekiplerine helikopterin muhtemel kalıntılarının olduğu yeri bildirdiğine vurgu yapıldı. Alanın Battista ile Segheria arasındaki bölge olduğu belirtiliyor. Yer ekiplerinin olay yerine hareket ettiği, helikopterle de alana personel indirileceği öğrenildi.

Gazzetta di Modena'da yer alan bir haberde ise yolculardan birinin fırtına çıktığında çektiği birkaç saniyelik videoyu oğluna gönderdiği belirtildi. Bu kişinin Lübnanlı yolculardan biri olduğu belirtilirken video ise yayınlanmadı"