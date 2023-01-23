Son Dakika... Bakan Mahmut Özer'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
Son dakika gelişmesi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen atamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Özer: "2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizi her okulda 1 tane olacak şekilde planlıyoruz" dedi.
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