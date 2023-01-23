Son Dakika... Bakan Mahmut Özer'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Son dakika gelişmesi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen atamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DHA
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 11:55
Son Dakika... Bakan Mahmut Özer'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer: "2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizi her okulda 1 tane olacak şekilde planlıyoruz" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

 


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