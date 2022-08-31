Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmenlere gözaltı ile ilgili açıklama
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel sektör öğretmenlerinin Ankara'daki eylemine polisin sert müdahalesi sonrası gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.
Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde basın açıklaması yapmak isteyen özel sektör öğretmenlerine polis biber gazıyla müdahale etmiş, dokuz öğretmen gözaltına alınmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara’da gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine destek vererek “Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… ‘Al bunu diyen’ o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz” demişti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hakları için eylem gerçekleştiren özel sektör öğretmenlerine yönelik polis müdahelesiyle ilgili açıklama yaptı.
EVKİT (Evde Eğitim Gören Çocukların Eğitimlerinde Kullanılacak Eğitim Materyali) Dağıtım Töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özer, “Bakanlık olarak devletteki öğretmenlerimizle özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlerimizi ayırt etmiyoruz. Her birinin çalışma koşullarını çok daha iyi bir noktaya getirmek için, çok daha iyi ortamlarda eğitim vermelerini sağlamaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İki güzide meslek grubu yani öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona şiddetle karşıyız” dedi.
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