Son Dakika: Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlunun cesedi bulunmuştu... Şüpheli adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 13.07.2023 - 12:06

Güncelleme: 13.07.2023 - 12:15

İstanbul Bayrampaşa'da Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi parçanmış halde bir evde derin dondurucuda bulundu.

ESKİ ÇALIŞANLARI OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği bir kişiyi gözaltına alırken, şüphelinin Kasadar'ın ailesinin eski bir çalışanı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan H. Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.