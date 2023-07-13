Son Dakika: Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlunun cesedi bulunmuştu... Şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi fidyeciler tarafından kaçırılan Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi Bayrampaşa'da bir evin derin dondurucusunda bulundu. Kan donduran cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 13.07.2023 - 12:06
Son Dakika: Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlunun cesedi bulunmuştu... Şüpheli adliyeye sevk edildi
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İstanbul Bayrampaşa'da Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi parçanmış halde bir evde derin dondurucuda bulundu.

ESKİ ÇALIŞANLARI OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği bir kişiyi gözaltına alırken, şüphelinin Kasadar'ın ailesinin eski bir çalışanı olduğu öğrenildi.

 Gözaltına alınan H. Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


Mustafa Kasadar bayrampaşa Cinayet

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