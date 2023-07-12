Bayrampaşa'da dehşet: Anne ve babasını bıçakla öldürdü

Yayınlanma: 12.07.2023 - 13:11

Güncelleme: 12.07.2023 - 13:11

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde dün akşam saat 22.30 sıralarında yaklaşık iki ay önce işten ayrıldığı öğrenilen Emre Aktaş, annesi Fatma Aktaş (40) ve babası Rahmi Aktaş'ı (57) bıçakla yaraladı.

Daha sonra birinci kattaki evlerinin penceresinden apartmanın arka bahçesine atlayan Aktaş polisi beklemeye başladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aktaş çifti, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, Emre Aktaş'ı beklediği bahçede gözaltına aldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Aktaş ve Rahmi Aktaş kurtarılamadı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheli Emre Aktaş'ın götürüldüğü polis merkezinde sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

"ARALARINDA SORUN YOKTU"

Olaydan önce Rahmi Aktaş ile kahvehanede oturduğunu söyleyen Erdem Açıksöz, "Saat 22.00 gibi evlerine gitti. Bir komşusu gelip bize 'Rahmi Aktaş'ın oğlu babasını bıçakladı' dedi. Biz şok olduk. Kahvemizi kapattık, olay yerine gittik. Ailesiyle arasında en ufak bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aralarında sorun yoktu. İyi bir aile babası, eşi de çok iyi bir hanımefendiydi. Genç, otelde çalışıyordu. Ama bir, iki aydır çalışmadığını duyduk "dedi.