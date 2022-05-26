Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

26 Mayıs 2022 Perşembe, 19:37

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Saray'da başlayan toplantı sona erdi.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. MGK Toplantısı'nda Suriye'deki son dakika gelişmeleri ele alınırken, yapılacak değerlendirmeler ile Suriye'ye operasyon ile ilgili karar verilecek.