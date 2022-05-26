Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Saray'da düzenlenen toplantı 3 saat sürdü.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2022 Perşembe, 19:37
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Saray'da başlayan toplantı sona erdi.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. MGK Toplantısı'nda Suriye'deki son dakika gelişmeleri ele alınırken, yapılacak değerlendirmeler ile Suriye'ye operasyon ile ilgili karar verilecek.


Milli Güvenlik Kurulu MGK Saray Recep Tayyip Erdoğan

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