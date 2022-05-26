Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Saray'da düzenlenen toplantı 3 saat sürdü.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Saray'da başlayan toplantı sona erdi.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. MGK Toplantısı'nda Suriye'deki son dakika gelişmeleri ele alınırken, yapılacak değerlendirmeler ile Suriye'ye operasyon ile ilgili karar verilecek.
Video Haberler
- 'Hükümetin değişmesi lazım'
- 'Destek mestek vermiyorum'
- Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı
- Ümraniye'de cip apartman boşluğuna düştü
- Hatalı teşhis iddiası! Küçük çocuğun testisi alındı
- Polis merkezinin bahçesi galeriye döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Romalılar şampiyonluğu doyasıya kutladı
- 2 bin 800 yıllık mühür
- Motosikletlinin feci ölümü
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyette canlı bomba alarmı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı
- Erdoğan'a kötü haber: Seçmen 'asla' dedi
- Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
- 'Erdoğan kendi kabuğuna çekiliyor'
- TURKEN hakkında konuşmamız lazım
- Atatürk Havalimanı için uçuş yasağı
- 'Türkiye’de şu an laiklikle ilgili sorun yok'
- 'Elimizdeki belgelerden bir ansiklopedi çıkar'