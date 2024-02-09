Son dakika... MİT, TSK'ye eylem hazırlığındaki Ahmet Al Hac Ömer'i yakaladı!

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer, Suriye'nin kuzeyinde yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 08:57
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde istihbarat yapılanmasına bağlı Suriyeli Ahmed Al Hac Ömer'in, Suriye'deki terörden arındırılmış bölgelerde TSK ve Suriye Milli Ordusu'na (SMO) yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

MİT'in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye geçici hükümetine bağlı SMO güçleri, Ahmet Al Hac Ömer'i yakaladı. Teröristin ikametinde yapılan aramada, suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere, hazır halde uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Ahmet Al Hac Ömer'in, örgüt tarafından bomba düzeneği kullanımı ve suikast konularında eğitildiği, 2022-2023 arasında Münbiç alanında terörden arındırılmış bölgelere birçok defa EYP sevkiyatı yaptığı belirlendi.


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