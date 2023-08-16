Son dakika... MİT'ten 'Celal Birdal' operasyonu

Yayınlanma: 16.08.2023 - 09:40

Güncelleme: 16.08.2023 - 10:10

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nin sözde basın ve arşiv sorumlularından "Sidar Serhat" kod adlı Celal Birdal'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Birdal, üniversitede mühendislik eğitimi aldığı yıllarda terör örgütü PKK/KCK-HPG içerisinde faaliyet gösterdi.

ÇOK SAYIDA EYLEMİN FAİLİ

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerinde güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda eylemin faili olduğu, bazı eylemlerde de diğer terörist grupları yönlendirdiği belirlenen Birdal'ın, PKK/KCK-HPG'nin sözde basın ve arşiv sorumlularından olduğu, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Bazı örgüt üyelerini eylem için Türkiye'ye yönlendirmeye çalıştığı belirlenen terörist Birdal, MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla yanındaki teröristlerle beraber etkisiz hale getirildi.