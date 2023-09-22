Son dakika... MİT'ten 'Halid Reşo Kasım' operasyonu

Yayınlanma: 22.09.2023 - 10:05

Güncelleme: 22.09.2023 - 10:42

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’nin Sincar Genel Asayiş Sorumlusu olan Dindar Avesta kod adlı Halid Reşo Kasım’ı etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/KCK-YBŞ’nin sözde Sincar Asayis Sorumlusu Dindar Avesta kod Halid Reşo Kasım’ı Irak’ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Dindar Avesta kod adlı Halid Reşo Kasım, PKK/KCK’nın Sincar yapılanması olan Şengal Savunma Birlikleri’nin (YBŞ) Asayiş sorumluluğunu yürütüyordu.

MİT, ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Sincar Bölgesine sızdırdığı saha ajanları vasıtasıyla Dindar Avesta Kod Halid Reşo Kasım’ın uzun süren çalışma neticesi bulunduğu noktayı tespit eden MİT, terörist, hakkında bilgi topladı.

Bir süre, örgüte adam kazandırma ve eğitim faaliyetlerini organize eden Dindar Avesta kod adlı Halid Reşo Kasım’ın ayrıca, MİT’in bölgedeki faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çaba içerisinde olduğu istihbaratı alındı.

Halid Reşo Kasım, MİT tarafından tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesi Halid Reşo Kasım, korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

HALİD REŞO KASIM KİMDİR?

Dindar Avesta kod adını kullanan Halid Reşo Kasım, PKK’ya 2014 yılında katıldı. Örgüte katılım sağlamasından bu yana Irak/Sincar bölgesinde faaliyet gösterdi.

PKK/Özel Kuvvet mensuplarına Sincar bölgesinde eğitimler vermesinin yanı sıra aynı dönem zarfında örgüte eleman kazandırma faaliyetleriyle ilgilenen birimin sorumluluğunu da yürüttü.

Kasım, son olarak PKK/KCK-YBŞ’nin Sincar Genel Asayiş sorumlusu olarak faaliyet yürüttü ve Sincar’da PKK taraftarı olmayan birçok sivili sorgulayarak infaz etti.