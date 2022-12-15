Son Dakika... MİT'ten Kuzey Irak ve Suriye'de operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), güvenlik güçlerine havan saldırılarını organize ve sözde propaganda sorumlusu olduğu ifade edilen 2 teröristi etkisiz hale getirdi.
MİT, güvenlik güçlerine havan saldırılarını organize eden 'Dilxwaz Agir' kod adlı terörist Osman Mutlu ile sözde propaganda sorumlusu 'Roza' kod adlı terörist Songül Tarıncı'yı Suriye ve Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.
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