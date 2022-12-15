Son Dakika... MİT'ten Kuzey Irak ve Suriye'de operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), güvenlik güçlerine havan saldırılarını organize ve sözde propaganda sorumlusu olduğu ifade edilen 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

DHA
15 Aralık 2022 Perşembe, 10:31
Son Dakika... MİT'ten Kuzey Irak ve Suriye'de operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Abone Ol google-news

MİT, güvenlik güçlerine havan saldırılarını organize eden 'Dilxwaz Agir' kod adlı terörist Osman Mutlu ile sözde propaganda sorumlusu 'Roza' kod adlı terörist Songül Tarıncı'yı Suriye ve Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.


Son dakika MİT Terör

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler