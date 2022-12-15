Son Dakika... MİT'ten Kuzey Irak ve Suriye'de operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

15 Aralık 2022 Perşembe, 10:31

MİT, güvenlik güçlerine havan saldırılarını organize eden 'Dilxwaz Agir' kod adlı terörist Osman Mutlu ile sözde propaganda sorumlusu 'Roza' kod adlı terörist Songül Tarıncı'yı Suriye ve Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.