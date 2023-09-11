Son Dakika... MİT’ten Suriye’de operasyon: 'Serhat Serhildan' etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MİT, PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim sorumlusu 'Serhat Serhildan' kod adlı Muhtesim Akyürek'i Suriye/Amude’de etkisiz hale getirdi.

DHA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 14:39
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MİT, kaynaklarını devreye sokmak suretiyle Amude’deki eğitim sorumlusu Serhat Serhildan kod adlı Muhtesim Akyürek’i yakın takibe aldı.

Muhtesim Akyürek’in, Amude’de terör örgütü PKK/YPG'nin eğitim faaliyetleri içerisinde sorumlu düzeyde görev aldığını öğrenen MİT, örgüt yöneticisinin temas ve faaliyetlerini sahadaki kaynakları vasıtasıyla takip etti.

Serhat Serhildan kod adlı Muhtesim Akyürek’i etkisiz hale getirmek üzere hassas bir planlama yapan MİT, sahadan elde ettiği istihbarat ve verileri analiz ederek operasyon kararı aldı.

Alınan kararın ardından MİT, saha ajanlarına verdiği talimat neticesinde Muhtesim Akyürek’i düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

‘SERHAT SERHİLDAN’ KİMDİR?

2015 yılında terör örgütünün kırsal yapılanmasına katılan Akyürek, bu süreçte ideolojik ve silahlı eğitim aldı. Akabinde Suriye’de faaliyetlerini sürdüren Akyürek örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumlularındandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Akyürek, PKK/YPG’nin eğitim faaliyetleri bakımından önemli bir örgüt yöneticisiydi. 


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MİT suriye Operasyon

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