Arnavutköy'deki yangını hortum ve kovalarla su taşıyarak söndürmeye çalıştılar

Yayınlanma: 09.06.2023 - 09:30

Güncelleme: 09.06.2023 - 11:11

İstanbul Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 4 katlı binanın 3. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinleri bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yanda da hortum ve kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürüldü.