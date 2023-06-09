Arnavutköy'deki yangını hortum ve kovalarla su taşıyarak söndürmeye çalıştılar

Arnavutköy'de 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangına mahalle sakinleri hortum ve kovalarla su taşıyarak müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 09.06.2023 - 09:30
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İstanbul Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 4 katlı binanın 3. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.  

Alevleri gören mahalle sakinleri bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yanda da hortum ve kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürüldü. 


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