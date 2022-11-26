Son Dakika... MSB açıkladı: 2 asker şehit, 3 asker yaralı
Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde dün 3 asker şehit olmuştu. Bugün, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 askerin şehit oldu, 3 asker de yaralandı.
MSB’DEN AÇIKLAMA
Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
- Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.
- Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz.
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde dün Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın şehit olmuştu.
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