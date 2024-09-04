Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 binbaşı şehit oldu!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde P. Bnb. Osman Ayan'ın şehit olduğunu duyurdu.

AA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 18:51
Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 binbaşı şehit oldu!
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, kalp krizi şüphesiyle hastaneye sevk edilen Ayan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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