Son Dakika: MSB acı haberi duyurdu... Bir asker şehit oldu!

Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er Erkan Selçuk’un şehit olduğunu açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 07:46
Son Dakika: MSB acı haberi duyurdu... Bir asker şehit oldu!
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 25 Ağustos 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er Erkan Selçuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.


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