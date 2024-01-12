Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 5 askerin şehit olduğunu, 3'ü ağır 8 askerin de yaralandığını bildirdi. MSB, 12 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Terör örgütü PKK unsurları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı. Teröristlerin sızma girişimi sırasında çatışma çıktı.
Çatışmalar sırasında 5 askerin şehit olduğu, 3'ü ağır 8 askerin de yaralandığı bildirildi. Sızmaya çalışan teröristlerden 12'si etkisiz hale getirildi ve bölgedeki operasyonlar sürüyor.
"12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.
Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine… pic.twitter.com/Oq4aVx6I4C— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2024
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