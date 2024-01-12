Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: Kuzey Irak'ta 8 asker şehit oldu

Yayınlanma: 12.01.2024 - 21:53

Güncelleme: 13.01.2024 - 01:34

Terör örgütü PKK unsurları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı. Teröristlerin sızma girişimi sırasında çatışma çıktı.

Çatışmalar sırasında 5 askerin şehit olduğu, 3'ü ağır 8 askerin de yaralandığı bildirildi. Sızmaya çalışan teröristlerden 12'si etkisiz hale getirildi ve bölgedeki operasyonlar sürüyor.

ŞEHİT SAYISI 8'E YÜKSELDİ

MSB, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan iki askerin daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Kurtarılamayarak şehit olan askerlerle beraber bu akşam bölgedeki saldırılar sonucu şehit olan asker sayısı 8'e çıktı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan iki silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı sekize yükselmiştir. Bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15’e yükselmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."