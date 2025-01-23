Son Dakika... MSB açıkladı: 1 asker şehit oldu!
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Bakanlığın paylaşımı:
January 23, 2025
Etiketler: #Şehit #MSB #Terör örgütü
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