Son Dakika... MSB açıkladı: 1 asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın şehit olduğunu açıkladı.

Son Dakika... MSB açıkladı: 1 asker şehit oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2025 - 22:27

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Bakanlığın paylaşımı:


Etiketler: #Şehit #MSB #Terör örgütü

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