Son Dakika... MSB açıkladı: 1 asker şehit oldu!

Yayınlanma: 23.01.2025 - 22:27

Güncelleme: 23.01.2025 - 22:42

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Bakanlığın paylaşımı: