Terör örgütü PKK silah bıraktığını duyurmuştu: MSB'den 'sürece' ilişkin dikkat çeken açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi.





Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunulan toplantıda MSB kaynakları, terör örgütü PKK'nin silah bırakma süreci ile ilgili sorulan sorulara yanıt verdi.





"BÜYÜK BİR DİKKATLE YÖNETİLMEKTE VE TAKİP EDİLMEKTEDİR"





Bakanlık kaynakları, silah bırakma sürecindeki son duruma ilişkin şunları söyledi:





“Bölücü terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğinden taviz vermeden gerekli tedbirleri alarak sürecin başarıyla tamamlanması için her türlü gayreti göstermeye devam etmektedir.”





"102 PERSONEL TSK'DEN İHRAÇ EDİLDİ"





Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına dair de açıklama yapan MSB kaynakları, "Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürmektedir. Sadece bu yıl içerisinde 102 personel Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmıştır" dedi.



