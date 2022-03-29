Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'mayın' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, mayın arama faaliyeti kapsamında Batı Karadeniz'de keşif ve gözetleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise konuya ilişkin "İhbarlar değerlendiriliyor, tespit edilenler imha ediliyor" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2022 Salı, 11:32
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'mayın' açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığı, Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyetini sürdürdüklerini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz'de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) Mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor" denildi.

Paylaşımda, mayın arama faaliyetleri ile ilgili görüntüler de yer aldı.

Daha önce de Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında ve İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen 2 mayın, Sualtı Savunma Timleri'nce imha edilmişti. 

AKAR'DAN MAYIN AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Türk kara sularına sürüklenen mayınlara ilişkin açıklama yaptı.

Akar, "Mayın avlama gemileri, deniz karakol uçaklarımız teyakkuz halinde. İhbarlar değerlendiriliyor, tespit edilenler imha ediliyor" dedi.



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