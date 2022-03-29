Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'mayın' açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı, mayın arama faaliyeti kapsamında Batı Karadeniz'de keşif ve gözetleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise konuya ilişkin "İhbarlar değerlendiriliyor, tespit edilenler imha ediliyor" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyetini sürdürdüklerini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz'de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) Mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor" denildi.
Paylaşımda, mayın arama faaliyetleri ile ilgili görüntüler de yer aldı.
Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz’de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor.#MSB pic.twitter.com/etLSJnbUW9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 29, 2022
Daha önce de Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında ve İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen 2 mayın, Sualtı Savunma Timleri'nce imha edilmişti.
AKAR'DAN MAYIN AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Türk kara sularına sürüklenen mayınlara ilişkin açıklama yaptı.
Akar, "Mayın avlama gemileri, deniz karakol uçaklarımız teyakkuz halinde. İhbarlar değerlendiriliyor, tespit edilenler imha ediliyor" dedi.
İlgili Haberler
- Romanya’da mayın görüldü, donanma harekete geçti
- Balıkçıların serseri mayın tedirginliği
- Son Dakika: İğneada açıklarında mayın tespit edildi
Video Haberler
- Dünyanın gözü Dolmabahçe'de
- Koronavirüsten ölmüştü, 2 yıl sonra mezarı taşındı
- Polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
- Rus oligark İstanbul'da ortaya çıktı!
- '5'li çeteye 200 milyon dolar aktarıldı'
- İzmir'de çirkin saldırı!
- Tıp öğrencisi Türkiye'nin başkentini bilemedi!
- Cennet koyları bekleyen büyük tehlike
- Binanın bahçesine otomobil düştü
- Suriyeliler polis olabilecek mi?
En Çok Okunan Haberler
- Belçikalı kaleci lösemiye yenik düştü!
- Doha, konuklarına cazip gezi turları vadediyor
- Batarya ömrünü uzatmada yeni çağ
- Koronavirüsten ölmüştü, 2 yıl sonra mezarı taşındı
- Avrupa devlerinin Arda Güler savaşı!
- Valilikten 'sel' uyarısı
- Akdeniz ve Ege’de büyük tehlike!
- En büyük iletişim şirketlerinden biri hedef alındı
- Dünyanın gözü Dolmabahçe'de
- TÜSİAD Başkanı'ndan yoksulluk ve beyin göçü vurgusu