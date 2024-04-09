Son dakika... MSB duyurdu: 'Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi'
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 6 Nisan’da Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde düzenlediği saldırı sonucunda öldürülen terörist sayısının 9’a yükseldiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonla ilgili bilgilere yer verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"6 Nisan 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan’da bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi."
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