Son dakika... MSB duyurdu: 'Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi'

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 6 Nisan’da Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde düzenlediği saldırı sonucunda öldürülen terörist sayısının 9’a yükseldiğini bildirdi.

İHA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 15:25
Son dakika... MSB duyurdu: 'Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi'
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonla ilgili bilgilere yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Nisan 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan’da bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi."


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