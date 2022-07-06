Hakkari'de trafik kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu
Hakkari'nin Derecik bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal sırasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Piyade Er Yusuf Gürler şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Derecik bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal sırasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Piyade Er Yusuf Gürler'in hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, hastanede tedavisine başlanan Gürler'in tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu duyurularak, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Er Yusuf Gürler için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" ifadesini kullandı.
"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" notuyla yayımlanan mesajda, şehit Gürler'in fotoğrafına da yer verildi.
Video Haberler
- Kadir Şeker için karar verildi
- Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
- 'Bıktık, yıldık... Yeter!'
- Antalya'da orman yangını
- Feci kaza: Otobüs yolcuların arasına daldı!
- 10 yıl sonra ilk temas: İtalyan başbakan Ankara'da
- Genç muhabir, habere giderken feci kazada öldü
- Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı
- Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 25 gündür aranıyor
- 16 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- İstanbul'da katliam
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- İngiltere'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı
- AKP artık birinci parti değil
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı
- Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi
- Operasyonda son gelişme: Emniyet'e çağırıldılar