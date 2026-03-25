Son Dakika... MSB duyurdu: Türkiye ve İngiltere 'Eurofighter' uçakları sözleşmesini bugün imzalayacak

Son Dakika... MSB duyurdu: Türkiye ve İngiltere 'Eurofighter' uçakları sözleşmesini bugün imzalayacak

25.03.2026 13:24:00
Haber Merkezi
Son Dakika... MSB duyurdu: Türkiye ve İngiltere 'Eurofighter' uçakları sözleşmesini bugün imzalayacak

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin imzalanması hususunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İngiliz mevkidaşı Healey arasında başkent Londra'da gerçekleştirilen görüşmede, savunma işbirliği konularının ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşmenin Ekim 2025'te imzalandığı teyit edildi. Uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin bugün imzalanması hususunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Açıklamada, tarafların, işbirliğinin ilerleyen dönemde daha da güçlendirilmesi yönündeki iradelerini ifade ettiği vurgulandı.

MSB kaynaklarından Eurofighter açıklaması: ‘Uygun zaman içinde tedarik faaliyetleri tamamlanacak’
MSB kaynaklarından Eurofighter açıklaması: ‘Uygun zaman içinde tedarik faaliyetleri tamamlanacak’ Millî Savunma Bakanlığının dünkü basın toplantısında Eurofighter tedariki, Gazze görev gücü, Suriye’deki son gelişmeler ve Türk askerinin sınır ötesindeki varlığına ilişkin tezkereler gündeme geldi. Bakanlık kaynakları Eurofighter tedarikine ilişkin, “Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir” sözlerini kullandı.
Türkiye'nin Eurofighter hamlesi Yunanistan'da nasıl karşılandı?
Türkiye'nin Eurofighter hamlesi Yunanistan'da nasıl karşılandı? Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan 10,74 milyar dolarlık 20 adet Eurofighter Typhoon anlaşması, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. SKAİ televizyonuna konuşan Yunan diplomatik kaynaklar, “Bu adım Londra’nın Ankara’ya güvenini, Atina’ya ise dikkatli ol çağrısını simgeliyor” dedi.
Son Dakika... Anlaşma imzalandı: Türkiye 44 Eurofighter alacak!
Son Dakika... Anlaşma imzalandı: Türkiye 44 Eurofighter alacak! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de "Türkiye İngiltere'den 20, Katar'dan 12, Umman'dan 12 Eurofighter alacak" açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzalandı.