Son Dakika... MSB kaynakları: 'TSK görev almaya hazır'

Yayınlanma: 19.10.2023 - 12:13

Güncelleme: 19.10.2023 - 12:35

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Gazze'ye yardıma hazır olduğu bildirildi.

Millî Savunma Bakanlığı’nın faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İSRAİL'İN HASTANE SALDIRISI

Yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

“El-Ehli Baptist Hastanesi’nin vurularak çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan masum sivillerin uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin hiçe sayılarak katledilmesi tüm insanlığın bittiği noktadır.”

TERÖRLE MÜCADELE

"Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hale getirilen 42 terörist ile birlikte bu yıl içerisinde toplam bin 682 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 1 Ocak’tan itibaren birliklerimize 400 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 26’sı son bir haftada olmak üzere bin 272 terörist etkisiz hale getirilmiştir.” Son bir haftada yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye çalışan 633 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 9’u FETÖ mensubu olmak üzere 11’i terör örgütü üyesidir. 4 bin 956 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.”

DOĞU AKDENİZ'DEKİ ABD GEMİLERİ

“TSK, Türkiye ve KKTC’nin hak, alaka ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz’de yeterli sayıda gemiyle keşif gözetleme, sancak/varlık gösterme ve eğitim/tatbikat faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.”

"TSK GÖREV ALMAYA HAZIR"

"Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır.”