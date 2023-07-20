Son Dakika... MSB'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması

Yayınlanma: 20.07.2023 - 12:31

Güncelleme: 20.07.2023 - 13:11

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşanının dünya güvenliğine etkisini yakından takip ettiklerini bildirdi.

Aktürk "Daha fazla yıkım, gözyaşı ve dram yaşanmaması, ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için etkin, kolaylaştırıcı rol üstlenmeye ve insani krizi hafifletmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Rusya tarafından durdurulan tahıl girişimine ilişkin de açıklamalarda bulunan Aktürk, bir yıllık sürede, binden fazla gemiyle yaklaşık 33 milyon ton tahıl ve gıda ürününün, ihtiyaç sahibi ülkeler ve küresel pazarlara erişiminin başarıyla sağlandığını anlattı.

Taraf ülkelerin mutabakatıyla girişimin, 19 Kasım 2022, 18 Mart ve 18 Mayıs 2023 tarihlerinde uzatıldığını ve 3 dönem halinde misyonunu başarıyla devam ettirdiğini söyleyen Aktürk, bu çerçevede Ukrayna limanlarından üç kıtadaki 45 ülkeye tahıl sevk edildiğini hatırlattı. Albay Aktürk, şöyle devam etti:

"Tahıl Anlaşması'nın sürdürülmesine tüm dünya büyük önem vermektedir. Müşterek gayretlerle tesis edilen Anlaşma'nın küresel gıda krizinin önünün alınması için hayati rol oynadığı aşikardır. Ancak bilindiği üzere 17 Temmuz'da Rusya Federasyonu yaptığı açıklamayla Tahıl Girişimi Anlaşması'nın uzatılmayacağını ve durdurduğunu bildirmiştir. Küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesini temenni ediyoruz. 17 Temmuz'da süresi dolan ve Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin uzatılmasına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileriyle temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."

"DÖRTLÜ ŞEKİLDE DEVAM ETMESİNDEN YANAYIZ"

Rusya tarafından durdurulan "Tahıl Koridoru"nun yeniden açılmasına yönelik olumlu bir havanın olup olmadığına yönelik soruyu Milli Savunma kaynakları, "Biz bu anlaşmanın dörtlü bir şekilde mevcut durumu ile devam etmesinden yanayız. Bu konudaki girişim ve çabalarımızı sürdürüyoruz. Girişimler devam ettiği sürece de İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yeterli personel ile operasyonel olarak kalmasını sağlayacağız." şeklinde yanıtladı.

"RUS PERSONEL AYRILDI"

İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus personelin durumuna ilişkin soruya ise kaynaklar, "Rus personel Merkez'den ayrıldı." karşılığını verdi.