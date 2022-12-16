Merkezi yönetim bütçesi sonuçları ortaya koydu: Vergi ve ceza gelirleri katlandı

16 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (HMB) dün açıkladığı merkezi yönetim bütçesi sonuçları, vergilerdeki patlamaya işaret etti.

Kasım 2022’de geçen yılın aynı ayına kıyasla gider yüzde 76.4 artışla 239.4 milyar lira, gelir yüzde 107.3 artışla 347.7 milyar lira oldu. Kasım 2021’de 32 milyar lira olan bütçe fazlası ise 108.3 milyar liraya yükseldi. Bu kapsamda vergi gelirleri yüzde 109.6 artışla 312 milyar TL, faiz gideri yüzde 59.3 artışla 24.4 milyar lira oldu. İlk 11 ayda ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla gider yüzde 94.7 artışla 2 trilyon 568 milyar lira, gelir yüzde 100.2 artışla 2 trilyon 547 milyar lira oldu. Açık ise 45.6 milyar TL’den 20.5 milyar liraya indi. Yine ilk 11 ayda vergi geliri yüzde 103.3 artışla 2 trilyon 142 milyar TL, faiz gideri yüzde 70.3 artışla 292.7 milyar TL’ye ulaştı.

HEDEF 461 MİLYAR TL

İktidarın program hedefine göre bütçenin bu yıl 461.2 milyar TL açık vermesi öngörülüyordu. Bu da program hedefi gerçekleşirse bütçenin aralıkta devasa açık vereceği anlamına geliyor. Diğer detaylar ise şöyle:

- Kasımdaki vergi artışında kurumlar vergisinin tahsilatının yüzde 161.5 yükselişle 123 milyar TL, ÖTV’nin yüzde 156.7 artışla 46.2 milyar lira olması büyük etki yaptı.

- “Örtülü ödenekten” kasımda 165.8 milyon TL daha harcama yapıldı. 11 aylık harcama tutarı ise 2.9 milyar TL’ye ulaştı.

- İktidar itibardan da tasarruf etmedi. Temsil, tanıtma ve ağırlama giderleri 11 aylık dönemde bütçe başlangıç ödeneğini aşarak 583.3 milyon TL oldu. Başlangıç ödeneği 430.9 milyon TL’ydi.

- İktidarın düşük fiyatla satış yapmaya çalıştığı Tarım Kredi Kooperatifleri, “görev zararı” yazdı. Kooperatiflere ilk kez kasımda 3.5 milyon TL görevlendirme gideri ödendi.

- Kur korumalı mevduatlar için kasımda ödeme yapılmadı. Şimdiye kadar bütçeden yapılan ödeme miktarı ise 91.5 milyar TL oldu.

- KİT ve kamu bankalarından sağlanan gelirde de 62 milyar TL’lik hedefe karşın 11 ayda 78.1 milyar TL gelir sağlandı.