Son dakika... Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 22.04.2023 - 23:45

Güncelleme: 22.04.2023 - 23:48

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Muğla'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 6.99 km olarak ölçüldü.