Son dakika... Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Muğla'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 6.99 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 22, 2023
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ula (Muğla)
Tarih:2023-04-22
Saat:23:38:19 TSİ
Enlem:37.104 N
Boylam:28.452 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/NsVZGRpx6d@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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