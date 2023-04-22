Son dakika... Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2023 - 23:45
Son dakika... Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Muğla'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 6.99 km olarak ölçüldü.


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