Isparta'da helikopter faciasında şehit olan askerler için tören düzenlendi

Isparta'da helikopter faciasında şehit olan askerler için tören düzenlendi
ANKA
10 Aralık 2024 Salı, 12:08
Isparta'da helikopter faciasında şehit olan askerler için tören düzenlendi

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu yapan bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 6 asker için tören düzenlendi.

Isparta'da helikopter faciasında şehit olan askerler için tören düzenlendi

Keçiborlu ilçesinde dün eğitim uçuşu sırasında iki helikopterin teması sonucu bir UH-1 tipi helikopterin düşmesiyle şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Teğmen Tunahan Dağlı (24), Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) ve Astsubay Çavuş Taha Nergis’in (24) cenazesi törenin yapılacağı Süleyman Demirel Havaalanı'na getirildi.

Isparta'da helikopter faciasında şehit olan askerler için tören düzenlendi

Törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu. 

Isparta'da helikopter faciasında şehit olan askerler için tören düzenlendi

Sonrasında ise şehitler için Kuran-ı Kerim okunup Isparta İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua edildi. 

Isparta'da helikopter faciasında şehit olan askerler için tören düzenlendi

Ardından şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı naaşları meslektaşlarının omuzlarında taşınarak, nakledildikleri uçaklarla memleketlerine uğurlandı.

Isparta'da helikopter faciasında şehit olan askerler için tören düzenlendi

Şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli'nin naaşı Kayseri, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in naaşı Nevşehir, Teğmen Mustafa Atakan Dut'un naaşı Aydın, Teğmen Tunahan Dağlı'nın naaşı Samsun, Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun naaşı Rize'ye ve Astsubay Çavuş Taha Nergis'in naaşı da Erzurum'a gönderildi.

Isparta'da helikopter faciasında şehit olan askerler için tören düzenlendi
Isparta Şehit

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