Isparta'da helikopter faciasında şehit olan askerler için tören düzenlendi

Keçiborlu ilçesinde dün eğitim uçuşu sırasında iki helikopterin teması sonucu bir UH-1 tipi helikopterin düşmesiyle şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Teğmen Tunahan Dağlı (24), Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) ve Astsubay Çavuş Taha Nergis’in (24) cenazesi törenin yapılacağı Süleyman Demirel Havaalanı'na getirildi.