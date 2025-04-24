Son Dakika... Murat Ongun'un avukatlarına yurt dışı yasağı

Yayınlanma: 24.04.2025 - 18:28

Güncelleme: 24.04.2025 - 20:31

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

İBB soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Av. Serkan Günel ve Av. Kazım Yiğit Akalın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ve avukat Kazım Yiğit Akalın sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Serkan Günel, sabah saat 07.00'de sosyal medya hesabından "İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!" mesajını paylaşmıştı.