Son dakika... Naci Görür'den Malatya depremine dair açıklama: 'Daha önce söylediğim gibi...'
Son dakika haberi... Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Daha önce söylediğim gibi, Yeşilyurt-İkizce-Seyituşağı-Doğanşehir doğusu arasında uzanan KD-GB uzanımlı bir fay. Doğrultu atımlı olmalı. Malatya ve Doğanşehir Faylarına paralel" açıklamasında bulundu.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.
"DOĞRULTU ATILIMLI OLMALI"
Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremle ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Malatya Seyituşağı-Yeşilyurt’ta 5,0 deprem. Bir müddettir Yeşilyurt yöresinde depremler oluyor. Ben bu fayı haritalarda göremeyince daha önceden tespit edilememiş fay mı diye düşündüm. Sanıyorum şimdi bu fayı haritada görebiliyorum. Daha önce söylediğim gibi, Yeşilyurt-İkizce-Seyituşağı-Doğanşehir doğusu arasında uzanan KD-GB uzanımlı bir fay. Doğrultu atımlı olmalı. Malatya ve Doğanşehir Faylarına paralel, sevgiyle."
Malatya Seyituşağı-Yeşilyurt’ta 5,0 deprem. Bir müddettir Yeşilyurt yöresinde depremler oluyor. Ben bu fayı haritalarda göremeyince daha önceden tespit edilememiş fay mı diye düşündüm. Sanıyorum şimdi bu fayı haritada görebiliyorum. Daha önce söylediğim gibi,… pic.twitter.com/prdbQGmJDl— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 24, 2023
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