Son dakika... Naci Görür'den Malatya depremine dair açıklama: 'Daha önce söylediğim gibi...'

Son dakika haberi... Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Daha önce söylediğim gibi, Yeşilyurt-İkizce-Seyituşağı-Doğanşehir doğusu arasında uzanan KD-GB uzanımlı bir fay. Doğrultu atımlı olmalı. Malatya ve Doğanşehir Faylarına paralel" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 09:45
Son dakika... Naci Görür'den Malatya depremine dair açıklama: 'Daha önce söylediğim gibi...'
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

"DOĞRULTU ATILIMLI OLMALI"

Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Malatya Seyituşağı-Yeşilyurt’ta 5,0 deprem. Bir müddettir Yeşilyurt yöresinde depremler oluyor. Ben bu fayı haritalarda göremeyince daha önceden tespit edilememiş fay mı diye düşündüm. Sanıyorum şimdi bu fayı haritada görebiliyorum. Daha önce söylediğim gibi, Yeşilyurt-İkizce-Seyituşağı-Doğanşehir doğusu  arasında uzanan KD-GB uzanımlı bir fay. Doğrultu atımlı olmalı. Malatya ve Doğanşehir Faylarına paralel, sevgiyle."


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