Son depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 24 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 24.08.2023 - 09:23

Güncelleme: 24.08.2023 - 09:23

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 24 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 24 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'da saat 08.35'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

24 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:48:59 -.- 1.8 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)

08:47:25 -.- 2.2 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA)

08:35:22 -.- 5.0 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

07:52:20 -.- 1.8 -.- YUVA-GURUN (SIVAS)

07:43:33 -.- 1.5 -.- IGDEMLIK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

07:39:58 -.- 1.5 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:38:43 -.- 2.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

06:18:31 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

06:00:36 -.- 2.2 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)

05:41:17 -.- 2.4 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:40:22 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

05:35:29 -.- 1.9 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)

05:23:21 -.- 2.2 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

05:14:05 -.- 2.0 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)

04:57:51 -.- 2.0 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)

04:54:58 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)

04:51:16 -.- 1.4 -.- ACIPINAR-HAFIK (SIVAS)

04:45:23 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

04:42:46 -.- 2.0 -.- AKPINAR-(SIVAS)

04:37:16 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

04:35:52 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

04:33:07 -.- 1.5 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)

04:25:55 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

04:07:45 -.- 2.0 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:51:15 -.- 1.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)

03:31:51 -.- 1.7 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)

03:28:25 -.- 1.7 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:27:09 -.- 1.8 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)

03:24:07 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

03:21:23 -.- 1.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:08:59 -.- 1.6 -.- KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:47:23 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

02:33:49 -.- 2.0 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)

02:18:17 -.- 1.6 -.- YAGIZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

01:57:33 -.- 1.9 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:52:44 -.- 1.5 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

01:39:27 -.- 1.9 -.- KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA)

01:37:28 -.- 1.9 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)

01:21:32 -.- 2.6 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)

01:04:29 -.- 2.2 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN)

01:03:45 -.- 1.8 -.- AKPINAR-KARAKOCAN (ELAZIG)

00:23:52 -.- 2.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:21:43 -.- 2.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)