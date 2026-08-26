Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Narin Güran soruşturması: Şeytantepe belgeseline adli soruşturma başlatıldı

Son Dakika... Narin Güran soruşturması: Şeytantepe belgeseline adli soruşturma başlatıldı

26.08.2026 17:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... Narin Güran soruşturması: Şeytantepe belgeseline adli soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında olduğu belirtilen "Şeytantepe" belgeseli hakkında adli soruşturma başlattı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran süreciyle ilgili yeni bir adım attı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), 140 Journos Youtube kanalında yayımlanan "Şeytantepe" isimli belgesel hakkında başvuru yaptı.

SORUŞTURMANIN GEREKÇESİ

Yapılan başvuru üzerine harekete geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu belgesel hakkında adli soruşturma başlattı.

Soruşturmanın gerekçesinin, belgeselin Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi olduğu belirtildi.

İlgili Konular: #Soruşturma #Belgesel #Narin Güran

İlgili Haberler

Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran'dan Demirtaş ziyaretine ilişkin açıklama
Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran'dan Demirtaş ziyaretine ilişkin açıklama Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran ile ağabeyi Baran Güran, Edirne'de cezaevinde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü. Baran Güran, "Cezaevinden umutlu ayrıldık. İlk defa bir cezaevi görüşünden umutla ayrıldım ve aslında sahipsiz olmadığımızı, bizim hakikatimizi, Narin’in hakikatini savunan birilerinin olduğunu fark ettim" dedi.
Selahattin Demirtaş, Narin Güran'ın babası Arif Güran ile görüştü: 'Suçu somut delillerle ispatlanabilmiş tek isim Nevzat Bahtiyar'dır'
Selahattin Demirtaş, Narin Güran'ın babası Arif Güran ile görüştü: 'Suçu somut delillerle ispatlanabilmiş tek isim Nevzat Bahtiyar'dır' Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Narin Güran’ın babası Arif Güran ile görüştü. Dosyayı hukukçu gözüyle incelediğini belirten Demirtaş, anne ve amcaya verilen cezaların hukuken tartışmalı olduğunu iddia etti. Demirtaş, suçu somut delillerle ispatlanabilmiş tek ismin Nevzat Bahtiyar olduğunu öne sürdü.
Selahattin Demirtaş'tan 'Narin Güran' adımı: Babası Arif Güran ile görüşecek
Selahattin Demirtaş'tan 'Narin Güran' adımı: Babası Arif Güran ile görüşecek Tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran ile görüşeceği bildirildi.