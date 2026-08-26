Son Dakika... Narin Güran soruşturması: Şeytantepe belgeseline adli soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran süreciyle ilgili yeni bir adım attı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), 140 Journos Youtube kanalında yayımlanan "Şeytantepe" isimli belgesel hakkında başvuru yaptı.
SORUŞTURMANIN GEREKÇESİ
Yapılan başvuru üzerine harekete geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu belgesel hakkında adli soruşturma başlattı.
Soruşturmanın gerekçesinin, belgeselin Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi olduğu belirtildi.