Son Dakika: Niğde'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı
Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu, 3 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı.
Adana'dan Konya'ya giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
Kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 5'i ağır 42 kişi yaralandı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bir yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bölgedeki çeşitli hastanelerde 41 yaralının tedavisi sürüyor.
NİĞDE VALİSİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA
Kaza yerine gelerek bilgi alan Niğde Valisi Mustafa Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Adana'dan Konya istikametine gençlerimizi taşıyan özel bir firmaya ait otobüs, sabah saat 4 civarlarında Güney köy mevkisinde henüz belirlenemeyen sebeple kaza yapmıştır" dedi.
Yaralıların Niğde, Bor, Ereğli ve Ulukışla hastanelerine sevk edildiğini anlatan Koç, "Üzücü bir olay. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hafif yaralı olan arkadaşlarımızla görüşmemizde kendilerinin büyük çoğunlukla Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduklarını ifade ettiler" diye konuştu.
AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA
AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adana Gençlik programımıza katılım için gelen arkadaşlarımızı taşıyan bir otobüs dönüş yolunda kaza yapmıştır. Maalesef üç kardeşimizi kaybettik. Yaralılarımız var. AK Parti ailesi olarak çok üzgünüz. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.
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