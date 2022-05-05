Niğdeli köylü isyan etti: '4 aydır bizim köyümüzde telefon yok. Uzay çağında yaşıyoruz biz'

05 Mayıs 2022 Perşembe, 16:52

Niğde kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta ve 490 nüfuslu Yeniköy sakinleri, cep telefonu operatörlerinin dört aydır hizmet vermemesinden şikayetçi.

Köyde yaşayan Halil Baykan, “4 aydır bizim köyümüzde telefon yok. Uzay çağında yaşıyoruz biz. Bu devlet nerede? Bizim köyümüz haritadan silindi mi?" tepkisini gösterdi.