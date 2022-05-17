Son Dakika: Nisa bebeğin annesine tahliye
Anadolu 42'inci Asliye Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Nisa Mihriban" ismiyle bilinen asıl adı Ebrar Nil bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin tahliyesine karar verdi.
Pendik’te 29 Mart günü ‘Nisa Mihriban’ ismiyle bilinen 3 aylık bebek Ebrar Nil S.’yi terk ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ebru S. (20) ikinci duruşmada tahliye oldu.
Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ebru S. getirildi. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Söz verilen sanık Ebru S. "Önceki mahkemede her şeyi söyledim. Savunmam hala geçerlidir. Tekrar ederim" dedi.
Sanık avukatları, Ebru S.’nin bebeği 29 Mart günü bıraktığını, bebeğin bırakıldıktan 3 gün sonra bakım evinde rahatsızlandığını öne sürerek, bebeğin rahatsızlanmasıyla Ebru S.’nin bebeği terk etmesi arasında illiyet bağı olmadığını öne sürdü.
Sanık avukatları, bebeğin ilk bulunduğunda sağlık durumunun iyi olduğu yönünde raporlar olduğunu da öne sürerek sanığın tahliyesini talep etti. Duruşma savcısı, sanığın tutuklulukta kaldığı süre ile delillerin büyük oranda toplanmış olduğunu ve sanığın alacağı ceza miktarı dikkate alınarak tahliyesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ebru S.’nin tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.
Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede sanık Ebru S.’nin 29 Mart 2022 tarihinde kimlikteki adı Ebrar Nil S. olan ve ‘Nisa Mihriban’ olarak bilinen 3 aylık bebeğini Pendik’te bir binanın yanındaki araziye bıraktığı anlatılıyor. İddianamede sanık Ebru S.’nin bebeği bırakmadan önce karnını doyurup uyuttuktan sonra bebeği battaniyeye sardığı ve puset içine koyduğu ifade ediliyor. İddianamede sanık Ebru S.’nin "Terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.
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