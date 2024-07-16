Kızılay’ın eski başkanı Kerem Kınık’ın kızı ölümlü kazaya karışmıştı: Yaşamını yitiren 17 yaşındaki Barlas’ın ailesi suç duyurusunda bulunacak

Yayınlanma: 16.07.2024 - 12:59

Güncelleme: 16.07.2024 - 13:00

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz Salı günü saat 13.30 saatlerinde Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklet, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kaza, Kınık’ın Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıktığı sırada oldu. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve yolcu düşerken sürücüsüz motosiklet, kaldırımdaki yayaların arasına daldı.

17 YAŞINDAKİ BATIN BARLAS ÇEKİ ÖLDÜ

Kazada, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk, arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki ve kaldırımdaki iki yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, polis de çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kaza sonrası Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatma Zehra Kınık, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kınık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kazanın ardından yapılan incelemede Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklette bulunan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin raporda iki sürücü de yüzde 50 kusurlu bulundu.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken kazada yaşamını yitiren Çeki’nin ailesi ve avukatlarının bugün kazaya ilişkin Beykoz Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

