Son Dakika: Onur Şener cinayetinde yeni gelişme

03 Ekim 2022 Pazartesi, 15:08

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler A.G, S.S, İ.K, J.E. ve G.G, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, A.G, S.S. ve İ.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken J.E. ile G.G. "haftada bir kollukta imza atma" ve "yurtdışına çıkış yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

HALUK LEVENT, SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİNİ AÇIKLADI

Haluk Levent ölüm haberinin ardından Onur Şener'in görüntülerini paylaşarak üzüntüsünü aktardı. Levent paylaşımında, "İnanamıyorum. Onur! Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz..." dedi. Levent daha sonraki paylaşımlarında, “Şimdi Ahbaplar bildirdi. Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığında müfettiş, bir tanesi TAI da çalışıyor. Daha da şoktayım. Onur’un yüzünü bardaklarla parçalamışlar” dedi. Şüphelilerin isimlerini de açıklayan Levent, “ALİ G. çalışma bakanlığı bürokrat İLKER K. çalışma bakanlığı müfettiş Semih S. TAİ’de mühendis” ifadelerini kullandı.