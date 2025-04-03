Son Dakika... Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 03.04.2025 - 10:10

Güncelleme: 03.04.2025 - 16:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart operasyonları, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan genel boykot çağrısıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 11'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

ÜNLÜ OYUNCU DA GÖZALTINDA!

Gözaltına alınanlar arasında Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu öğrenildi.

"BİR PROTESTO BİÇİMİDİR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Üzümoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Boykot, Anayasa’nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimidir. Anayasamızın 25., 26. ve 34. maddeleriyle güvence altına alınmıştır."

Boykot paylaşımı nedeniyle TRT 1'deki Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a da destek veren ünlü oyuncu, "Meslektaşımız Aybüke Pusat ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ve kendisinin yanındayız. Sanat emeği, ifade özgürlüğüyle anlam bulur. Hiçbir oyuncu, düşüncesini dile getirdiği için işinden edilemez." demişti.

"CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU YALNIZ DEĞİLDİR"

Oyuncular Sendikası gözaltı haberlerinin ardından yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz, meslektaşımız, arkadaşımız Cem Yiğit Üzümoğlu bu sabaha karşı gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın içeriğine dair bilgileri öğrenmeye çalışıyoruz. Avukatlarıyla iletişim halindeyiz. Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir." denildi.

EMNİYET SORGUSU ORTAYA ÇIKTI

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre, avukatlar, emniyet güçlerinin boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alınanlara "Amacınız neydi?" şeklinde soru sorduğunu aktardı.

Gözaltına alınanlar arasında hem çok takipçili fenomenler hem de az takipçili hesaplara sahip insanların olduğu belirtildi. Gözaltına alınan isimlerin ortak noktasının ise “2 Nisan’da boykottayız” görselini paylaşmaları olduğu öğrenildi.

Polis, gözaltına alınanlara “Bu hesap sizin mi? Sizden başka kullanan var mı varsa kim? Bu paylaşımı siz mi yaptınız? Paylaşım amacınız ne?” gibi sorular sordu.

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi, adliyeye sevk edildi.

ÜNLÜLER ADLİYEYE AKIN ETTİ

Cem Yiğit Üzümoğlu’na destek olmak için oyuncular Zuhal Olcay, Ahmet Mümtaz Taylan, Onur Saylak, Kerem Fırtına, Barış Atay, Kubilay Aka ve Özgün Çoban da adliyeye geldi.

Öte yandan Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Buradayız, bir aradayız. Meslektaşlarımızla Cem’i bekliyoruz" notu paylaşıldı.