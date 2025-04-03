Emniyet'ten gözaltında cinsel saldırı iddialarına ilişkin açıklama!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 08:00

Güncelleme: 03.04.2025 - 08:00

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı soyal medya hespalarında yapılan “Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz” paylaşımının mesnetsiz ve iftira olduğunu açıkladı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Müdürlük tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz.' şeklindeki paylaşımlar, teşkilatımızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, alçakça yapılan iftiralardır. Türk Polis Teşkilatı, gözaltına alınan şahıslarla ilgili tüm işlemleri, yasaların çizdiği çerçevede, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütmektedir. Bu iftiraları sosyal medya hesapları üzerinden yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur."