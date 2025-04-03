Son Dakika... Bu sefer de gerekçe: Boykot çağrısı! 16 kişiye gözaltı

Son dakika haberi... İstanbul'da, sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapan 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden Kerim Bütün, yaptığı değerlendirmede, "Siyasi talimatlarla hareket eden savcılara karşı hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Kimsenin yüreğine korku düşmeyeceğinden emin olunmasını istiyoruz" dedi.

Son Dakika... Bu sefer de gerekçe: Boykot çağrısı! 16 kişiye gözaltı
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 03.04.2025 - 01:54

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üniversite öğrencileri, boykot çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrılar kapsamında, 2 Nisan'da tüketim boykotu yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu boykot çağrılarına "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmıştı.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Edinilen bilgilere göre, 16 kişi gözaltına alındı ve bu kişilerin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla ifadeleri alınacak.

Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden Kerim Bütün, sürece ilişkin, "Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında soruşturma açılan ve gözaltına alınan yurttaşlarımızın hukuki sürecini yakından takip ediyoruz. Siyasi talimatlarla hareket eden savcılara karşı hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Kimsenin yüreğine korku düşmeyeceğinden emin olunmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler: #BOYKOT #gözaltı

İlgili Haberler

Ticaret Bakanı Bolat'ın ardından... Ali Yerlikaya da boykota karşı alışverişe çıktı

Ticaret Bakanı Bolat'ın ardından... Ali Yerlikaya da boykota karşı alışverişe çıktı
Boykot çağrısı yapmış, Aybüke Pusat’a destek olmuştu: TRT, Boran Kuzum’u da diziden çıkardı

Boykot çağrısı yapmış, Aybüke Pusat’a destek olmuştu: TRT, Boran Kuzum’u da diziden çıkardı
Son Dakika... CHP'nin 'boykot' sitesi yine kapatıldı: Yeni siteyi duyurdular! Özgür Özel'den 'boykot sürecek' mesajı

Son Dakika... CHP'nin 'boykot' sitesi yine kapatıldı: Yeni siteyi duyurdular! Özgür Özel'den 'boykot sürecek' mesajı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler