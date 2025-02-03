Son Dakika... Oyuncu Melisa Sözen'in 'oynadığı rol nedeniyle' ifadesi alındı

Oyuncu Melisa Sözen, 2016'da oynadığı bir dizide terör örgütü YPG/PYD kıyafeti giyerek rol almasına ilişkin 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ifade verdi. Sözen hakkında herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı öğrenildi.

Son Dakika... Oyuncu Melisa Sözen'in 'oynadığı rol nedeniyle' ifadesi alındı
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İHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 23:06

Oyuncu Melisa Sözen'in 2016'da Fransa'da oynadığı bir dizide silahlı terör örgütü YPG/PYD kıyafeti giyerek rol almasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde Sözen, yurt dışından Türkiye'ye döndüğünde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan emniyette ifade verdi. Sözen hakkında herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı öğrenildi.

"DİZİ TÜRKİYE'DE YAYIMLANMADI"

Melisa Sözen, emniyette verdiği ifadede, "Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgelediğini bilmiyordum. Ben 'ajan' rolünde oynuyordum. Dizi Türkiye'de yayımlanmadı. Vatanımı ve milletimi seven birisiyim" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Melisa Sözen #YPG #Terör örgütü

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