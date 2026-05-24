Son Dakika... Özgür Özel'den CHP Genel Merkezi önündeki 'tahliye gerginliği' hakkında ilk açıklama

İstinafın mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde bugün gece saatlerinden sabah saatlerine kadar hareketlilik yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine yönelik "tahliye" talebinde bulunduğu iddiası sonrası parti yöneticileri ve yurttaşlar Genel Merkez binasına akın etti.

Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu belirtilen bazı partililer ile nöbet tutan partililer arasında arbede yaşandı. Son olarak; CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Ankara Emniyeti'ne ikinci dilekçesini sunduğu öğrenildi.

Dilekçede, "Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz" ifadeleri yer aldı.

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu gelişmeler sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü gazetesine konuştu.

Özel, şunları söyledi:

"Kemal Bey akşam aradı, konuştuk. Ben kendisine 'Parti Meclisi üyelerimizle ve milletvekillerimizle durum değerlendirmesi yaptıktan sonra kendisini arayacağımı' söyledim ve ortaya çıkan tabloya göre bir çalışma yapıldı.

Kemal Bey ile yapılan görüşmede ikişer isim görüşmeye katılsın diye kararlaştırdık. Biz Suat Özçağdaş ve Murat Emir'i temsilci olarak seçtik, Kemal Bey grubu adına da Mahir Polat ile Orhan Sarıbal bugün saat 14.00'de bir araya geleceklerdi ve neler yapılabileceğini, partinin ne zaman kurultaya götürülebileceğini görüşmek için toplanacaklardı.

"CHP'Lİ OLMAYAN İNSANLAR GELMEYE BAŞLADI"

Fakat bugün sabah 07.00'den itibaren bir baktık ki Genel Merkez'imizin önüne bir takım silahlı ve bıçaklı olduğunu tahmin ettiğimiz CHP'li olmayan insanlar gelmeye başladı. Arkadaşlarımız da elbette bu duruma karşı koymaya başladı.

Bazılarının badigart olduğunu bildiğimiz bu isimlerle gençlerimizi karşı karşıya getirmemek için biz her şeyden önce arkadaşlarımızı böyle bir olaydan kurtarmaya çalışıyoruz"