Son Dakika... Özgür Özel'den CHP Genel Merkezi önündeki 'tahliye gerginliği' hakkında ilk açıklama

24.05.2026 10:23:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezi önündeki gerginliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazılarının badigart olduğunu bildiğimiz bu isimlerle gençlerimizi karşı karşıya getirmemek için biz her şeyden önce arkadaşlarımızı böyle bir olaydan kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.
İstinafın mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde bugün gece saatlerinden sabah saatlerine kadar hareketlilik yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine yönelik "tahliye" talebinde bulunduğu iddiası sonrası parti yöneticileri ve yurttaşlar Genel Merkez binasına akın etti.

Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu belirtilen bazı partililer ile nöbet tutan partililer arasında arbede yaşandı. Son olarak; CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Ankara Emniyeti'ne ikinci dilekçesini sunduğu öğrenildi.

Dilekçede, "Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz" ifadeleri yer aldı.

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu gelişmeler sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü gazetesine konuştu.

Özel, şunları söyledi:

"Kemal Bey akşam aradı, konuştuk. Ben kendisine 'Parti Meclisi üyelerimizle ve milletvekillerimizle durum değerlendirmesi yaptıktan sonra kendisini arayacağımı' söyledim ve ortaya çıkan tabloya göre bir çalışma yapıldı.

Kemal Bey ile yapılan görüşmede ikişer isim görüşmeye katılsın diye kararlaştırdık. Biz Suat Özçağdaş ve Murat Emir'i temsilci olarak seçtik, Kemal Bey grubu adına da Mahir Polat ile Orhan Sarıbal bugün saat 14.00'de bir araya geleceklerdi ve neler yapılabileceğini, partinin ne zaman kurultaya götürülebileceğini görüşmek için toplanacaklardı.

"CHP'Lİ OLMAYAN İNSANLAR GELMEYE BAŞLADI"

Fakat bugün sabah 07.00'den itibaren bir baktık ki Genel Merkez'imizin önüne bir takım silahlı ve bıçaklı olduğunu tahmin ettiğimiz CHP'li olmayan insanlar gelmeye başladı. Arkadaşlarımız da elbette bu duruma karşı koymaya başladı.

Bazılarının badigart olduğunu bildiğimiz bu isimlerle gençlerimizi karşı karşıya getirmemek için biz her şeyden önce arkadaşlarımızı böyle bir olaydan kurtarmaya çalışıyoruz"

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği... CHP'li Ali Mahir Başarır'dan çok sert tepki: 'Partiyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin' CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları üzerine CHP Genel Merkezi'nde süren hareketliliğe ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Partiyi, ülkeyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin. Yazıklar olsun. Bu insanların yıllardır verdiği emekler haram, zıkkım olsun. Allah onları kahretsin” dedi.
CHP'li Nurhayat Altaca Kayışoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na yakın vekillere: 'Bir milletvekili koltuğu için...' CHP Genel Merkezi’nin tahliye edileceği iddiaları üzerine bina önünde gerginlik yaşandı. Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, kapıların kilitli olması nedeniyle binaya otopark girişinden atlayarak girdi. Kayışoğlu, genel merkez önünde bekleyen Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerine, “Bir milletvekili koltuğu için Erdoğan’ı yeniden koltuğa oturtacaksınız” dedi.
CHP Genel Merkezi'nin önüne gelen 'Kılıçdaroğlu destekçisi' AKP'li deşifre oldu: Saatler önce 'Erdoğan' paylaşımı yapmış! Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları üzerine, Genel Merkez bahçesinde bekleyen aralarında CHP yöneticilerinin de olduğu partililer ile Genel Merkez'in dışında bekleyen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup arasında arbede çıktı. Kılıçdaroğlu destekçilerinin arasındaki bir AKP'li ise deşifre oldu.