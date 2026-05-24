CHP'li Nurhayat Altaca Kayışoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na yakın vekillere: 'Bir milletvekili koltuğu için...'

İstinafın CHP kurultay davasında verdiği tedbir kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları üzerine, Genel Merkez bahçesinde bekleyen aralarında CHP yöneticilerinin de olduğu partililer ile Genel Merkez'in dışında bekleyen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup arasında arbede çıktı.

Bir süre sonra aralarında Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri, Genel Merkezin dış kapısına geldi ancak Genel Merkez'e alınmadı.

CHP Genel Merkez binasının önünde gerginlik sürerken Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, kapının kilitli olması nedeniyle otopark girişinden atlayarak binaya giriş yaptı.

CHP Bursa Milletvekili Kayışoğlu, bu sırada genel merkez önünde bekleyen Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerine şu sözlerle tepki gösterdi: “Bir milletvekili koltuğu için Erdoğan’ı yeniden koltuğa oturtacaksınız”

"KAYYUMCULARI GÖRÜNCE ÖFKEMİZ PATLADI"

Ardından binaya giriş yapan Kayışoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Kayyumcuları görünce haklı öfkemiz patladı. Utanmadan buraya gelip polisle girmeye çalışıyorlar. Sebep ne? Tek bir sebebi var, Erdoğan’ı yeniden o koltuğa oturtacaklar. 86 milyonun sefaletini, açlığını, yoksulluğunu, gençlerin işsizliğini, emeklilerin açlığını düşünmeden, çocukların okula aç gitmesi umurlarında değil, buraya oturacaklar, bir tane milletvekili koltuğu kapmak için Erdoğan’ı iktidarda tutmaya devam edecekler. Biz buna direneceğiz, milletimizle birlikte direneceğiz. İzin vermeyeceğiz. Bu millet büyüktür, vicdanlıdır, inanıyoruz."