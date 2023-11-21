Son dakika... Özgür Özel grup toplantısında konuşuyor!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 13:44

Güncelleme: 21.11.2023 - 14:26

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

"İKTİDAR İLK KEZ KABUL ETTİ"

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

-Bu yaşanan süreçte iktidar partisi ilk kez 'iklim krizini' kabul etti.

-Yağışlar kentlerde sele neden oldu. Yaşanan olumsuzluklarda CHP'li belediyeleri hedef aldılar.

"HAFTA SONU BOSNA'DA OLACAĞIM"

Bu hafta sonu, CHP’li bir heyetle birlikte Bosna Hersek’de olacağım. 1943 yılından beri 25 Kasım’ı Devlet Günü olarak kutluyor. Bosna Hersek, 1990’larda çok büyük acılar yaşadı. 1995’te Srebrenitsa da bütün dünyanın gözünün önünde bir katliam yaşandı. O tarihlerde Deniz Baykal, gitti dünyanın dikkatini oraya çekmeye çalıştı. CHP olması gerektiği yerdeydi. Aynı şimdi İsrail-Filistin meselesinde olduğu gibi.

GAZZE HAFTALARDIR BOMBALANIYOR

Filistin’de olaylar aslında Filistin halkına da en büyük zararı veren Hamas’ın bir gece yarısı sivillere yönelik roket saldırılarıyla, sınır aşmasıyla başladı. Bunu fırsata çeviren İsrail hükümeti, Hamas’la mücadele adı altında Filistin’e inanılmaz bir saldırıya, soykırıma girişti. O günden bugüne 13 bin 300 hayatını kaybetti. Gazze’de elektrikleri kesilen bir hastanede kuvözdeki çocuklar tıkanarak hayatlarını kaybettiler.

Bu kadar büyük bir zulmün karşısında dünyanın güçlüleri sessizliğe büründüler. 95’te suçtular sonra Srebrenitsa için yıllar sonra savaş suçu dediler. Bugün yapılması gereken yarın timsah gözyaşları dökmek yerine Filistin’deki çocuklara ve Filistin’e sahip çıkmaktır.

Sol-sosyalist partilerin liderlerine sessiz kalmamaları için mektup yazdım. Filistin'e gitmek için çalışmalarda bulunuyoruz.

KKTC ZİYARETİ

-Denktaş'ın ailesi bizi karşıladı.

-Kıbrıs'ın sorunlarını çözmek için çalışmalar yapacağız.

CAN ATALAY HÂLÂ TUTUKLU

-Yargıtay meydan okuyor.

-Yaşanan mesele Anayasa krizi değil; mesele Anayasa'yı tanımamaktır.

-Kurtulmuş yapması gerekenleri Meclis adına yapmıyor.

-CHP Yargıtay'ın darbe girişimine direnmeye karar verdi.

-Eylemimiz farklı bir boyuta taşıyana kadar mücadelemiz sürecek.

Anayasa'ya darbe girişimine karşı Erdoğan'ın darbe girişimine direneceğiz.

KREDİ KARTI BORÇLARINA DAİR KANUN TEKLİFİ

"Son bir ayda takibe düşen kredi kartı borcu yüzde 50 artmış. Ana para dışında ödenen paranın üçte birini de devlet vergi olarak alıyor. Kredi kartı borçları normal seviyesine inip herkes rahat nefes alana kadar verginin kredi kartı borçlarından kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi vereceğiz. İktidarın, borç üzerinden vergi alarak insanların gırtlağını sıkmasına karşı çıkıyoruz.

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