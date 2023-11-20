CHP'den Erdoğan'a 50+1 cevabı: ‘Israrla savunduğu devrim…’

Yayınlanma: 20.11.2023 - 16:23

Güncelleme: 20.11.2023 - 16:23

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel MYK gündemine ilişkin konuşarak, toplantıda yerel seçimlerin de gündeme geldiğini ifade etti. Yücel, açıklamasında, "Önümüzdeki yerel seçimde de yine halkın dertleriyle dertlenen, halkın sorunlarına çözüm üreten belediye başkan adaylarıyla seçimlere gireceğiz. Adaylarımızı belirlerken katılımcı, kapsayıcı ve demokratik yöntemler uygulanacak" diye konuştu.

Erdoğan'ın "50+1 şartının değişmesi isabetli olur" açıklamasına da cevap veren Yücel, şunları kaydetti:

"Erdoğan'ın tüm derdi ömrü yettiğince o koltukta oturmaktır. Allah kendisine ömür versin ama siyasi ömrünün sonuna geldiğini çok rahat söyleyebiliriz. Bunu o da görüyor ki dünkü açıklamasıyla 2017 referandumunda ısrarla savunduğu devrim diye nitelendirdiği 50+1 düzenlemesinde kolayca vazgeçebiliyor.

Sayın Erdoğan'ın derdi koltuğunu koruyabilmek, halkın sorunlarını çözmek değil. Sistemin iflasıdır, zaten halkımız iflas etmiş durumdadır, ancak denge ve denetleme mekanizmaları olmayan bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemize hiçbir faydası olmadığını yakın geçmişte yaşadık. Konumunu korumak için bir pozisyon değişikliği içine girmişler.

Burada şunu da merak ediyoruz; sayın Devlet Bahçeli ve MHP kurmayları bu olaya nasıl bakıyorlar? Cumhur İttifakı'nda çok ciddi bir kriz olduğu ortada."