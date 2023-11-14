Son dakika... Özgür Özel, ilk grup toplantısında 'yeni anayasa' tartışmalarına dikkat çekti!

Yayınlanma: 14.11.2023 - 13:33

Güncelleme: 14.11.2023 - 14:36

4 Kasım'da gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nda CHP'nin yeni Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, partisinin grup toplantısında ilk konuşmasını yaptı.

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Meclis'teki ilk grup toplantımızı yapıyoruz.

Genel Başkan dahil herkesin seçimle değişebildiği bir parti olduk.

Bu partiyi siz iktidar yapacaksınız.

Türkiye'de hukuk rafa kaldırıldı.

KILIÇDAROĞLU MESAJI

Hepimize ve bu partiye çok emeği olan Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu saygıyla selamlıyorum. Ona vefamızı her fırsatta göstereceğiz.

Kurultayın ne kaybedeni vardır, ne kazananı Özgür Özel’dir. Kurultayımız CHP'nin kazandığı ve Türkiye'nin kazandığının çok yakın zamanda anlaşılacağı bir kurultaydır.

GÖLGE KABİNE AÇIKLAMASI!

Etkin ve kararlı muhalefet yapacağız. Gölge kabinesi görevlendirmesi yaptık. CHP'nin gölge kabinesinin 9'u kadın 9'u erkek.

Aramızda kimse diğerinden üstün değil anlayışı var.

"HATAY MİLLİ MESELEMİZDİR"

Depremzedeler hâlâ çadırdalar. Hatay'da hâlâ enkazında yüzde 25'i duruyor.

Deprem meselesi siyaset üstüdür. Deprem bölgesindeki düzenlemeler hızla yapılmalı.

DİSK YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK KARARI

Barolar Birliği bir eylem yaptı onu hep birlikte destekledik. Şimdi bir başka yürüyüş var DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu İstanbul'dan Ankaraya doğru yürüyor. Takip ediyoruz. Örgütlerimiz Eskişehir'de onlarla yürüyecekler. Vardıklarında ben ve grubum DİSK ile birlikte Ulus'a yürüyeceğiz, yeni yollarla tanışacaklar, yeni kulaklar işitmeye başlayacaklar. Değiştireceğiz bu ülkenin kaderini. Emek ile sermaye karşı karşıya gelmişse emeğin yanındayız!

YÜKSEK YARGIDA KRİZ!

Bu ülkede kimse AYM kararlarına uymamayı düşünmüyorken durduk yerde Hataylıların oylarıyla seçilen Can Atalay’ın üzerindeki kilidi açmıyorlar. AYM 'Çabuk salın' dedi. Önce alt mahkeme, sonra Yargıtay AYM’ye kafa tuttu. Öyle bir kafa tuttu ki kişisel meseleler, tehditler… Kararda, Kurtulmuş’a had bildirmek var. Kararda milli iradeyi tanımamazlık var. Meclis’e ‘Siz kimsiniz diyen ayar verme’ var.

"GÖRDÜĞÜM EN HADSİZ DARBE"

Sayın Kurtulmuş’u aradım, ne olduysa Meclis özel gündemle toplanmadı. Erdoğan, Yargıtay’ın kararına verdiği destekle kalkışmayı… Bu ömrümde gördüğüm en hadsiz darbedir. Bu darbe girişiminde Erdoğan’a meydanı bırakmayız ona dar ederiz, haddini bilsin. Aslında öyle bir iş yapıyor ki, anayasanın 153. maddesi açık, net. Sen anayasanın 153. maddesini yok sayarsan biri de çıkar anayasanın 107. maddesini yok sayar. Sen gücünü anayasadan alıyorsun, bindiğin dalı kesiyorsun.

"BİZDE ÖYLE GÖZ YOK"

Şimdi çıkmış diyor ki 'Anayasa değişikliği yapalım'. Sende bu sayı yok. Özel’de de AYM’yi güçsüzleştirecek göz yok. Bizde öyle bir göz yok. Seninle birlikte anayasayı çiğnemeye kalkarsam gözüm çıksın. Anayasalar bugün yapılan, uygulandıkça olgunlaşan aşkın zaman önemli metinlerdir. Herkes için, her doğana yapılır. Bu anayasa Erdoğan’a üretildiği için kriz üretmektedir. İki takımdan birinin başkanı ‘Maçı hakem olarak yöneteceğim’ derse buna kim inanır.

İLK ZİYARET KKTC'YE

İlk ziyaretimiz KKTC'ye olacak. Nereye gitmemiz gerekirse orada olacağız. En kısa sürede Azerbaycan'a da gideceğiz. Dış politikada dengeli bir siyaset izleyeceğiz. 25 Kasım'da da Bosna Hersek'e gideceğiz."