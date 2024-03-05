Son dakika... Özgür Özel'den seçim mesajı: 'Ankara'da yarışın sonu belli'

Yayınlanma: 05.03.2024 - 14:00

Güncelleme: 05.03.2024 - 14:37

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da CHP Eryaman Temsilciliği önündeki halk buluşmasında konuştu.

"BÜYÜK BİR REKOR KIRACAĞIZ"

Özel’in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"Ankara'da rekor kıracağız. Büyük bir zaferi müjdeliyorum size. Rekor takımının Ankara'daki başkanı Mansur Yavaş'ın selamını getirdim size.

Mansur Başkan geldiğinden beri Ankara’da huzur, sevgi mutluluk var. Ayrımcılık yok, partizanlık yok. Bütün Ankara’yı hep birlikte kucaklamak var. Tabi seçmenin kararına sonuna kadar saygılıyız. Şimdiden kimse seçmenin kararına ipotek koyamaz.

Anketleri yapan firmaların bütün temsilcileri şunu söylüyorlar: Ankara’da yarış bitti, yarışın sonu belli. Ama biliyorsunuz pandemi yaşadık, millet pandemide şaşkın korku içinde ne yapacağını bilemez haldeyken, üç tane maskeyi dağıtamayanların eli ayağı karışmışken, bütün belediye başkanlarımız ve Mansur Başkan hiç gözün görmediği yerde veresiye defterlerinin kapatıldığı hijyen kitlerinden, maskesine evlere gıda desteğinden dayanışma belediyeciliklerine kadar hem bizi gururlandıran hem de insan onuruna yaraşır bir sosyal belediyecilik anlayışını Türkiye’ye gösterirken, en büyük sıkıntısı hizmet etmek istediğinde sürekli elini kolunu bağlayan Büyükşehir Meclis çoğunluğunun olmamasıydı.

Şimdi hepimize düşen bir görev var; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğu alacağız. Rehavete kapılmak yok, bir tek oyun bile önemi var.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN ADAYLIĞI

Elbette kendisi bir sanatçı ve çok iyi bir yönetici. Takım kurma, ekip kurma, o ekibi motive etme özelliklerini bilen herkes, 'Erdal Bey'in oyunculuğundan daha iyi yönü varsa o da yöneticiliğidir' diyor. Erdal Bey'in çok genç bir örgütü var, arkasında da CHP var.

Behzat Ç.'nin bizim adayımız olması kahraman Türk polisine duyduğumuz sevginin de bir ifadesidir. İlleri değişirken koruma polisleriyle sohbet ediyoruz. Hepsi Behzat Komiserimiz için teşekkür ederiz diyorlar. Geçenlerde anket yaptık, çok iyi dedim. Erdal Bey beşikten polis.

"AYNI KİRLİ PROPAGANDAYI BAŞLATMIŞLAR"

Erdal Beşikçioğlu’nun yapacağı işlerden hem gençler hem de esnaflar memnun olacak. Burayı nasıl bir üniversite, kültür sanat kenti yaptığını gençlerin gözbebeği bir yer haline getirdiğini yaşayacak Eryaman yaşayacak Etimesgut.

Etimesgut’ta emlak ve dükkan değerleri artacak. Etimesgut’a ziyarete gelenlerin sayısı da artacak, Etimesgut cazibe merkezi olacak.

Bir de işin kara propaganda tarafında var. Bunlar geçen seçimlerde de 'İnsanlara açsınız yoksulsunuz, ama tehlike büyük bize oy vermelisiniz. Yoksa ezanı susturacaklar, bayrağı indirecekler, vatanı böldürecekler' yalanıyla, yoksulların yüzde 1’ini etkiledilerse; hak etmedikleri koltuklara 5 yıl daha oturma imkânı elde ettiler.

Şimdi aynı kirli propagandayı başlatmışlar. 'Eğer biz gidersek CHP gelirse Etimesgut’taki şehitlerimizin adının verildiği caddelerin sokakların adı değişecek.' Erdal Beşikçioğlu’nda şehidin adının verildiği caddenin adını değiştirecek belediye başkanı gören var mı? Yazıklar olsun.

"SÜLEYMAN SOYLU TARİH OLDU"

'Sosyal yardımların kesileceği' yalanı İstanbul’da ve Ankara’da yardımların 5 katına çıkmasıyla çökmüştür. 'Mansur Yavaş kazanırsa su faturalarını teröristler getirecekler' diyorlardı. O yalanı atan Süleyman Soylu tarih oldu. Ama o yalanın muhatabı Mansur Yavaş 5 yıldır her siyasi görüşten, pırıl pırıl gencin ekmeğiyle oynamadı.

Alırken de kimseyi kandırmadı ve şu an da her su faturası gelirken, AKP’li ve MHP’li sırf bir oyu alabilmek için nasıl yalana sığındıkları ortaya çıkıyor. Ve bu yalanlar artık Ankara sokaklarında karşılık bulmuyor.

Hal böyle olunca bundan sonraki süreç için 26 gün hepinize çok iş düşüyor. Bu atılan yalanları boşa çıkarmak Mansur Başkan'ın yapacaklarını iyi anlatmak ve bu kara propagandalar karşı örgütün gücünü göstermek size düşüyor."